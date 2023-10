Formazioni ufficiali della sfida tra Inghilterra e Italia. Il ct Spalletti ne cambia otto rispetto alla sfida contro Malta. Donnarumma tra i pali, in difesa Acerbi guida il reparto affiancato da Scalvini, a destra c'è Di Lorenzo, a sinistra Udogie. In mediana Cristante rileva Locatelli, le mezzali sono Barella e Frattesi. In avanti riferimento centrale Scamacca, coadiuvato da Berardi, in un grande momento di forma, ed El Shaarawy. Si gioca in un Wembley tutto esaurito.

La formazione completa (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.