Anche la Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione di FcInterNews (RILEGGI QUI) sulla data delle visite mediche dell'ultimo acquisto nerazzurro.

Affare chiuso tra Inter e Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic, giovane prospetto croato classe 2008, scelto per rinforzare la squadra Under 23. Almeno inizialmente. Ma è chiaro che la prospettiva è quella di inserire il difensore mancino gradualmente in prima squadra.

"Il croato sarà a Milano oggi e domani verrà sottoposto alle visite mediche. Un investimento per il futuro da 2,5 milioni più bonus", scrive la rosea.