Mehdi Taremi può sposare l'Inter nel 2024, quando sarà svincolato dal Porto. Sarebbe la chiusura del cerchio dopo che il suo arrivo nella Milano nerazzurra è slittato due volte. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, si tratta di un inseguimento lungo un anno e progettato anche prima, quando la dirigenza stava valutando i papabili per l'attacco della terza gestione di Inzaghi, complicata poi dalla nota decisione di Romelu Lukaku (con Edin Dzeko già al Fenerbahçe).

Le alte richieste del Porto a pochi mesi dallo svincolo e il sorpasso del Milan avevano spinto il club nerazzurro a virare quindi su Marko Arnautovic, mentre in questa sessione di mercato hanno influito il malus della Coppa d'Asia e la cifra richiesta ancora da portoghesi: da lì la decisione di spendere il tesoretto per Tajon Buchanan che tra l'altro, burocraticamente parlando, ha reso impossibile l'acquisto immediato dell'iraniano per l'occupazione dell'ultimo slot da extracomunitario.

"Mehdi otterrà il passaporto portoghese soltanto in estate, diventando quindi comunitario - si legge ancora sulla rosea -. Nelle scorse settimane i dirigenti nerazzurri non hanno però mollato l'osso e hanno contestualmente allargato l'orizzonte nei dialoghi con il calciatore e il suo procuratore prospettandogli un ruolo per il 2024-2025".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!