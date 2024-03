Il timore del Milan si trasforma in tifo per l'Inter: secondo la Gazzetta dello Sport, adesso i rossoneri si augurano che i nerazzurri vincano presto lo scudetto per scansare il rischio di vederli trionfare proprio nel derby di ritorno.

L’Inter, con la vittoria sul Genoa, è salita a +15 sulla Juventus, ancora seconda, e a +16 sul Milan, oggi terzo. Considerato che Milan-Inter, il derby di ritorno, si giocherà nel weekend del 21 aprile, a sei giornate dalla fine, il conto è presto fatto: se il distacco con il Milan rimanesse identico e la Juve perdesse anche solo un punto da Simone Inzaghi, Pioli andrebbe in campo sapendo di dover vincere. In caso contrario, l’Inter resterebbe a +16 con cinque turni da giocare e festeggerebbe clamorosamente davanti a 60mila milanisti. Un incubo per Maignan e soci.

Nell’epoca moderna della Serie A non esiste il caso di un derby da 75mila spettatori in cui la squadra in trasferta festeggia lo scudetto. C'è solo un precedente nella Liga, al Barcellona a maggio quando ha vinto la Liga battendo l’Espanyol al Cornellà.

Proprio oggi, aggiunge la rosea nell'edizione online, parte la vendita dei biglietti: 7.500 andranno alla Nord, gli altri potrebbero comunque finire nelle mani di tifosi interisti qualora qualche sostenitore dei "cugini" dovesse decidere di lasciare la propria tessera a un amico di fede nerazzurra (ma serve comunque la tessera Cuore RossoNero) attraverso il cambio nominale, possibile anche per i normali biglietti.

Il Milan, in ogni caso, ha dato il via ieri alle 24 ore disponibili per gli abbonati di secondo anello verde per cercare un tagliando in un altro settore. Dalle 17 di stasera toccherà agli altri abbonati. L'obiettivo è non arrivare alla vendita libera che consentirebbe più margine di manovra per i tifosi interisti.