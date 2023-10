Barella resta in pole nel ballottaggio con Frattesi. È questa, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport, una delle indicazioni sulla formazione dell'Inter emerse nella rifinitura di ieri in vista del Torino. Il centrocampista sardo ha fatto vedere di essere in buone condizioni dopo gli impegni con la Nazionale, allontanando dunque il sorpasso dell'ex Sassuolo.

Inzaghi, però, pensa anche ad altre variazioni. "La prima in difesa: Bastoni è tornato leggermente affaticato dalla Nazionale, in difesa dovrebbe dunque giocare De Vrij al centro con Acerbi spostato sul centrosinistra. E sulle corsie esterne - ecco il secondo cambio - potrebbe riposare Dumfries, con Darmian titolare". In attacco confermatissimi Lautaro e Thuram.

