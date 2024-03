Stop per Sommer. Dopo il caso Acerbi e l'infortunio di De Vrij, Inzaghi deve incassare un'altra pessima notizia da questa sosta che è andata a ferire il momento magico dell'Inter.

Durante l'amichevole con la Danimarca di ieri, il portiere svizzero ha riportato una distorsione alla caviglia destra, arrendendosi al dolore dopo aver provato a restare in campo per qualche minuto. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club è rimasto preoccupato vedendo la torsione innaturale della caviglia: valutazioni del caso programmate al suo rientro a Milano.

Domani, invece, sarà il giorno per ripetere gli esami per De Vrij, che li aveva già svolti in Olanda: da capire l'entità del problema agli adduttori. Secondo la rosea, sicuramente salterà l'Empoli e la speranza è di riaverlo per Udine.

Ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì, quando torneranno a disposizione di Inzaghi sia Carlos Augusto sia Sensi.