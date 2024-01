Non basta all'Atletico Madrid un super Alvaro Morata per fermare il sogno del Girona. Il big match di giornata finisce 4-3, tutti i gol della squadra di Simeone, avversaria dell'Inter agli ottavi di Champions League, sono stati segnati dall'attaccante spagnolo, obiettivo di mercato proprio dei nerazzurri nella scorsa estate. I padroni di casa erano riusciti a portarsi anche sul 3-1, con l'ex Juventus che ha confermato anche questa sera il suo stato di grazia. Da segnalare anche una rete annullata allo stesso Morata.

Al 92esimo peró arriva il clamoroso gol vittoria di Martin. Il Girona sale così a quota 48 punti e raggiunge il Real Madrid in vetta, mentre l'Atletico resta a quota 38 punti in 19 partite.