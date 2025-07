Hakan Calhanoglu ha aperto al trasferimento al Fenerbahce mettendo da parte i rivali del Galatasaray e sarebbe pronto a mettere la firma su un ricco contratto da 10 milioni a stagione. Il vero ostacolo da saltare, però, è la cifra da offrire all'Inter (che continua a chiedere 30 milioni): secondo i media turchi potrebbe spingersi attorno ai 20 milioni compresi i bonus.

"Stando così le cose, insomma, le possibilità che Calhanoglu lasci l’Inter sembrano ancora ridotte - scrive il Corriere dello Sport -. Tuttavia, dopo queste ultime evoluzioni, il vero problema è capire cosa passi dalla sua testa. Finora, infatti, non ha mai manifestato il desiderio di partire". Il turco, a meno di cambi di programma, sarà ad Appiano la prossima settimana per i controlli al polpaccio e per l'inizio del ritiro: quella sarà l'occasione per un confronto decisivo.