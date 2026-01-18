Dopo la sconfitta di Cagliari, per la Juventus la rimonta Scudetto si fa ora decisamente complicata. Questo è il parere espresso negli studi di DAZN dall'ex centrocampista di Lazio, Inter e bianconeri Hernanes: "Difficile perché l'Inter ha allungato in queste ultime partite. L'Inter riesce a vincere partite più sporche e lo fa con i gol degli attaccanti: Pio Esposito, Lautaro Martinez... Alla Juve manca questa cosa".

Il Profeta prosegue nella sua analisi: "Secondo  me la Juve adesso arriva a un bivio e da qui vedremo il vero livello. Qual è lo status di questa Juventus. Nelle prossime partite vedremo".

Sezione: Focus / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 15:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print