Dopo la sconfitta di Cagliari, per la Juventus la rimonta Scudetto si fa ora decisamente complicata. Questo è il parere espresso negli studi di DAZN dall'ex centrocampista di Lazio, Inter e bianconeri Hernanes: "Difficile perché l'Inter ha allungato in queste ultime partite. L'Inter riesce a vincere partite più sporche e lo fa con i gol degli attaccanti: Pio Esposito, Lautaro Martinez... Alla Juve manca questa cosa".

Il Profeta prosegue nella sua analisi: "Secondo me la Juve adesso arriva a un bivio e da qui vedremo il vero livello. Qual è lo status di questa Juventus. Nelle prossime partite vedremo".