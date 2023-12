"La Real Sociedad è certamente una squadra forte" ha detto Davide Frattesi ai microfoni di Uefa.com a proposito dell'avversario che ieri sera a San Siro ha beffato l'Inter soffiandole il primo posto del girone. "Non ci siamo qualificati da primi così come avremmo voluto ma siamo l'Inter e dobbiamo vincere contro chiunque, anche contro le top squadre europee. Daremo tutto in campo e vogliamo arrivare fino in fondo, questa squadra è forte ed è un gruppo davvero unito" ha poi assicurato il centrocampista nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!