Come da copione, sarà sfida tra il numero nove del presente e il numero nove del passato dell'Inter alla Düsseldorf Arena, dove andrà in scena il quarto ottavo di finale di Euro 2024 che metterà di fronte la Francia al Belgio. Marcus Thuram parte per la terza volta su quattro dal via andando a condividere l'attacco con Kylian Mbappé, mentre Romelu Lukaku completerà il tridente con Jeremy Doku e Lois Openda. In panchina, invece, Benjamin Pavard.

