"Il Napoli ha perso tanto e non si ripeterà. Vedo tre squadre in grado di conquistare il campionato: Inter, Milan e Juve. La Juventus sta facendo molto meglio di quanto mi aspettassi. I bianconeri hanno una forte identità, sono solidi dietro e stanno crescendo sul piano del gioco". Filip Djuricic, centrocampista visto per diversi anni in A ma oggi al Panathinaikos, parla così a Tuttosport della corsa scudetto.

Nell'intervista c'è un passaggio anche sul connazionale Samardzic. "Laki è davvero un grande giocatore. So che ha voglia e merita di fare il salto in una big. Per me è pronto: ha un talento incredibile. Ha una sorta di X factor dentro di sé. Quando entra in possesso del pallone è come se fosse 30 secondi avanti a tutti: vede l’assist e la giocata, dove gli altri non se la immaginano neanche. Nasce trequartista, ma ormai in pochi giocano con un giocatore dietro le punte. In Italia ha imparato a fare la mezzala molto bene a Udine. Lui alla Juve? Diventerebbe ancor più una candidata allo scudetto. In mezzo a tanti grandi giocatori può fare ancora meglio".