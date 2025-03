Dopo la vittoria contro il Feyenoord, l'Inter ha messo una seria ipoteca per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, in attesa del ritorno di martedì a San Siro. Alessandro Del Piero, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha commentato così l'acuto esterno del biscione: "La solidità in Champions è importante. La parte sinistra ha fatto bene nonostante le assenze e gli adattamenti. Però non è stata una bella partita, pure il Feyenoord ha dato poco perché l’Inter chiude bene gli spazi, ma l’Inter l’ho vista poco brillante, ancora con poca gamba ed un insieme di cose ma poi tiri la linea ed ha vinto comunque fuori casa”.