Il Basilea è alla ricerca di un portiere che possa sostituire Marwin Hitz e, secondo le informazioni raccolte da Blick, Yann Sommer è considerato una soluzione ideale dal club elvetico nonostante i suoi 37 anni. Dalla Svizzera rimbalza dunque la voce di un possibile ritorno in patria dell'ex Bayern Monaco: il contratto con l'Inter è in scadenza e non si è mai parlato di rinnovo, segno che le strade si separeranno definitivamente al termine della stagione.

Attenzione però anche ad altri scenari, con l'esperto portiere che potrebbe valutare anche altre proposte prima della fine della carriera. "Tuttavia - si legge invece sul portale svizzero BaZ -, fonti vicine a Sommer indicano che non ha nostalgia di casa e che intende continuare la sua carriera ai massimi livelli. Dovrebbero esserci molti pretendenti finanziariamente forti per lui".