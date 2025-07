Non c'è solo l'ipotesi Turchia per Mehdi Taremi, destinato a lasciare l'Inter in questa sessione di mercato dopo la deludente prima stagione nerazzurra. Per l'iraniano non è da escludere anche l'ipotesi di un ritorno al Porto, di cui è il terzo marcatore della storia con un totale di 91 gol. Lo scenario viene disegnato direttamente dall'Iran.

"Negli ultimi giorni - informa su X il giornalista Hatam Shiralizadehil -, alcuni intermediari hanno contattato l'entourage di Mehdi Taremi per discutere del suo potenziale interesse a tornare all'FC Porto. Il club portoghese sta attivamente cercando di ingaggiare un nuovo attaccante".

In recent days, intermediaries have reached out to Mehdi Taremi's entourage to discuss his potential interest in returning to FC Porto. The Portuguese club is actively seeking to sign a new striker.



Taremi is the third-highest scorer in Porto's history, with a total of 91 goals. pic.twitter.com/FxaIVBp8xZ