Entusiasmo alle stelle per i tifosi interisti, in trepidante attesa della nuova stagione. Stagione che per la squadra di Inzaghi è praticamente già iniziata con il raduno in quel di Appiano Gentile, dove vari supporters si sono presentati in mattinata per attendere l'arrivo dei giocatori. Tifosi e striscioni fuori dai cancelli della Pinetina dove compaiono un paio di striscioni come mostrano le immagini di Sky Sport: "Ausilio, Baccin, Marotta fieri di voi" quello dedicato alla dirigenza. "Grazie Zhang, Grazie Mister. Noi siamo pronti" recita un altro cartello, e infine un "Bentornato a casa Romelu" che tanto farà piacere a Big Rom.