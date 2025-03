Il mese di aprile dell'Inter si aprirà con il derby di Coppa Italia, valido per la semifinale di andata in calendario mercoledì 2 alle ore 21:00. Nel primo round la squadra di casa sarà il Milan. Il club nerazzurro informa che da venerdì 14 marzo i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alla sfida nel Secondo Anello Verde: i tagliandi saranno disponibili al costo di 45€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket).

Di seguito, nel dettaglio, le varie fasi di vendita, le date e tutte le informazioni necessarie all’acquisto.

LE FASI DI VENDITA

Fase 1 | Abbonati Secondo Verde Serie A 24/25

Dalle ore 15:00 di venerdì 14 marzo e fino alla mezzanotte di lunedì 17 marzo, solo gli abbonati Serie A 24/25 di secondo verde potranno comprare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 2 | Tutti gli abbonati alla Serie A 24/25

Dalle ore 15:00 di martedì 18 marzo la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 24/25, di qualsiasi settore, che potranno comprare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l‘abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 3 | Soci Inter Club 24/25 con tessera Siamo Noi

Dalle ore 15:00 di lunedì 24 marzo, salvo esaurimento disponibilità, la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 24/25 (attivi entro giovedì 20 marzo compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 13 marzo 2025. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 4 | Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

In caso di disponibilità residua, dalle ore 15:00 di martedì 25 marzo potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 13 marzo. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Sarà possibile acquistare online su vivaticket.com o in uno dei punti vendita Vivaticket, elencati a questa pagina.

