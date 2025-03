Paolo Condò analizza sul Corriere della Sera l'enorme impatto che avrà il Mondiale per club sui conti dei club iscritti. "L'entità fiabesca dei premi in palio al Mondiale per club, cambia totalmente la prospettiva del torneo di fine stagione: non più una seccatura, ma un potenziale bingo da 125 — per chi vince — in grado di risanare (quasi) ogni bilancio fornendo alle squadre invitate l’opportunità di un robusto vantaggio competitivo sulle avversarie non ammesse, che difficilmente ne saranno entusiaste".

"L’Inter che sta giocando per il Triplete ha saputo che ciò che verrà dopo conterà di più dal punto di vista finanziario - prosegue Condò - La nuova formula del Mondiale per club è una sfida aperta della Fifa alle leghe continentali, una Superlega di un mese simile a quelle esibizioni di tennis pagate da qualche nababbo che mettono in palio un montepremi superiore a Wimbledon. Gli invitati godono, gli esclusi rosicano, ma alla fine l’impatto è limitato ai singoli conti correnti. Nel calcio ci sono invece i bilanci, le spese, gli ingaggi e la competizione si svolge con questi parametri. Il Mondiale per club durerà un mese, i suoi effetti molto di più".

