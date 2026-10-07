Ieri sera a Rijeka è arrivata un'altra sconfitta per la Croazia, 1-2 in rimonta contro la Spagna grazie alla doppietta di Mikel Merino, ma quanto meno con la prestazione i padroni di casa si sono messi alle spalle lo 0-7 patito contro l'Inghilterra pochi giorni prima. Nel post gara tra i giocatori che hanno parlato c'è anche Petar Sucic, in campo per appena 38 minuti, pronto a rientrare a Milano dopo gli impegni con la Nazionale.
Un commento della partita?
"Abbiamo avuto occasioni per portare la partita a nostro favore molto prima, non ne abbiamo sfruttate alcune, non è facile, non è semplice con tre sconfitte di fila, ma dobbiamo ricomporci, trovare la forza per rialzarci perché se c'è qualcuno che può farlo, siamo noi".
Questa serata ha un po' cancellato le due partite precedenti?
"Penso che dobbiamo parlare realisticamente. Nessuno deve nascondersi. Non voglio nemmeno tornare sull'Inghilterra, è stato un disastro e questa è semplicemente la strada che dobbiamo percorrere perché non dobbiamo dimenticare che oggi abbiamo giocato contro i campioni del mondo e d'Europa. Abbiamo mostrato loro che non sarebbe stato certo facile fare punti, che avrebbero dovuto soffrire per ottenere punti qui. Dico, mi dispiace per le possibilità di andare 2-0, forse avremmo potuto vincere alla fine. Poi è arrivato il cartellino rosso, è stato difficile".
Si è parlato molto del tuo rapporto con l'allenatore Slaven Bilić. Com'è lavorare con lui? Ha il tuo sostegno e quello dei giocatori?
"Tutto è normale e si tratta di una normale sequenza di eventi. Quando si crea una situazione del genere, circolano diverse storie, ma vorrei vedere qualcuno che venga qui e non voglia dare il massimo per la Nazionale, a prescindere da chi sia il responsabile, qualcun altro o il nostro allenatore Slaven. Certo, lui ha il nostro supporto, ma soprattutto, ognuno di noi lotta per se stesso, per la propria famiglia. Quando giochi per la Nazionale, devi dare il 500% in più, devi avere qualcosa dentro di te. Con la corsa, con lo spirito combattivo, se non riusciamo a farlo con qualità, e devo dire che la Spagna ha una qualità superiore, non possiamo evitarlo".
Cosa è successo? Vi siete rilassati?
"Eravamo in partita, alla fine ci hanno battuto di nuovo. Ma l'Inghilterra è qualcosa di incomprensibile. Eravamo pronti prima della partita, entusiasti di scendere in campo dal primo minuto. Abbiamo regalato il primo gol agli inglesi, ci siamo rilassati e poi siamo crollati, il secondo è stato davvero difficile. Siamo entrati in un meccanismo automatico ed è difficile da spiegare a chi non è appassionato di calcio. Non cerco scuse o alibi, ma semplicemente non abbiamo sottovalutato la partita contro l'Inghilterra. È iniziato così fin dall'inizio, siamo entrati in un meccanismo automatico e non siamo più riusciti a recuperare".
Come descriveresti l'atmosfera?
"Oggi (ieri, ndr) è stata una partita davvero fenomenale, ma devo fare i complimenti al pubblico di Rijeka, sono stati fantastici, mi sono dispiaciuto per loro. Contro gli inglesi non siamo stati un buon esempio, tutti vorrebbero essere al nostro posto e non abbiamo mostrato come si dovrebbe giocare. Ma contro la Spagna abbiamo mostrato un lato diverso e l'atmosfera è stata fenomenale. È sempre così quando giochiamo al Poljud, sentiamo davvero quella spinta in più dagli spalti, che erano aggressivi quanto noi in campo e ci hanno dato il vento in poppa. Purtroppo, non è andata bene neanche questa volta".
L'obiettivo è ottenere il terzo posto nelle prossime due partite?
"Ora ci restano due partite e ovviamente torneremo tutti ai nostri club. Il ritmo è insostenibile, il campionato, la Champions League, le coppe stanno per iniziare, quindi non abbiamo tempo per pensare molto alla Nazionale in questo momento. Spero che lo staff tecnico lo faccia, in modo che quando arriveremo al prossimo incontro, possano mostrarci in pochi giorni tutto ciò che non è andato bene e su cosa dobbiamo lavorare per migliorare. È difficile ora, a causa delle tre sconfitte, poter giocare la prossima partita, sono contento perché non vedi l'ora di rifarti quando perdi una partita, ma purtroppo dovremo aspettare un mese".
Sabato si affronteranno Hajduk e Dinamo. Cosa ti aspetti?
"Spero che la Dinamo vinca, sarà una partita interessante. Potrò guardare il derby e poi avrò la mia partita, ovviamente tiferò per la Dinamo".
Contro chi giocherai?
"Contro il Parma in casa".
Sei soddisfatto dei minuti in campo?
"Sono cose di cui parlerò in un altro momento. La cosa principale è che ci siamo scusati per la Nazionale, credo che abbiamo spiegato tutto nei minimi dettagli. Ora, quando torneremo, lotteremo per il club, quindi vedremo come andrà tra 2-3 mesi".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:10 Serie A, arbitri sesta giornata: Inter-Parma a Bonacina, Paterna al VAR
- 12:00 videoSOSTA FINITA: solo buone notizie per l'INTER! E CHIVU ora ha un UOMO in più
- 11:56 Fascia di capitano, Akanji spazza via le polemiche: "Tornerà a Xhaka"
- 11:42 Inter U20, sabato arriva il Como: ecco l'arbitro della gara
- 11:28 Stankovic: "L'Inter una cosa di famiglia. Ecco cosa mi dice Chivu. Triplete? Ricordo che..."
- 11:16 Zanetti ringrazia Messi: "Un'altra notte indimenticabile"
- 11:02 Sucic: "Ora torniamo al club, ritmi insostenibili. Il minutaggio? Ne parleremo più avanti"
- 10:48 Pastorella: "Il TAR conferma, nulla di illegittimo nella vendita di San Siro"
- 10:34 Non solo Messi, anche Otamendi lascia l'Argentina. Lautaro: "Grazie di tutto"
- 10:20 Esposito, numeri eccellenti. Fulcro per Mancini, gregario per Chivu
- 10:06 TS - Jeltsch in pole per la difesa Inter del futuro: prezzo alto e tre big europee alla finestra
- 09:52 Morfeo: "Contento per Gilardino. Inter? Una grande squadra, ricordo che..."
- 09:38 CdS - Esposito, numeri fenomenali. E quando ha sostituito Scamacca...
- 09:24 GdS - San Siro, la sentenza del Tar accelera il cronoprogramma: l'agenda
- 09:10 Gli Abbagnale: "I due Esposito un orgoglio stabiese. Noi più fortunati perché..."
- 08:56 C'è anche Lautaro nella festa di Messi: 79' nel 3-0 di Argentina-Benin
- 08:42 Benitez: "Inter la più forte, un dato di fatto. Chivu ha un fatto su tutti"
- 08:28 TS - Pepo Martinez, mesi decisivi. Col Parma c'è Provedel. E a fine stagione...
- 08:14 CdS - Attacco Inter, chance per Bonny dal 1' col Parma. "Doppietta" per Thuram
- 08:00 GdS - Esposito, il "bel problema" di Chivu: ora chi lo rimanda in panchina?
- 00:00 La volpe e l'uva
- 23:52 Italia U17 terza nell'Istria Youth Cup. In campo anche un nerazzurro
- 23:38 Argentina-Benin, Messi titolare al suo ultimo tango. Con lui c'è Lautaro
- 23:32 Ulivieri: "Il calcio italiano si avvicina a quello inglese, è bello da vedere"
- 23:18 Akanji: "Non la nostra miglior partita. Io capitano? Finché non torna Xhaka"
- 23:03 Tra moglie e marito (non) mettere... Lautaro: scena curiosa al Monumental
- 22:49 InterNazionali - Svizzera ok con Akanji, Croazia ancora ko. Che Asllani
- 22:36 Cardinale: "Nuovo stadio a Milano, speriamo di fare anche un'arena NBA"
- 22:23 San Siro, ricorsi rigettati. L'ass. Riva: "Ora uno stadio moderno per Milano"
- 22:08 Qui Parma - Lesione muscolare per Almqvist: salterà l'Inter
- 21:54 Stanotte l'addio di Messi all'Argentina: Lautaro verso la titolarità
- 21:39 Canovi: "Chi può dire che Esposito non sia un giovane di grande livello?"
- 21:25 Pagliuca: "Martinez titolare all'Inter. Punirlo per un errore è esagerato"
- 21:11 Nazionale, pieno di ascolti tv: 8 mln di telespettatori per la sfida con la Turchia
- 21:00 Lautaro saluta Messi: "Grazie Diez, ecco cosa mi lasci come eredità"
- 20:56 Parma, buone notizie verso l’Inter: tre rientri vicini per Gilardino. Tra loro Bernabé
- 20:42 Sabato torna in campo l'Inter U23: Ursini l'arbitro del match col Savoia
- 20:27 Ben 8 giocatori del Rennes in Nazionale con Zidane, lo scatto sui social: tra loro Diouf
- 20:13 Il 16enne Ilicevic pronto a debuttare in Bundesliga: Inter già coi radar pronti
- 19:58 InterNazionali - Nations League, Akanji ancora titolare. Panchina per Sucic e Martinez
- 19:50 Pio Esposito: "Due anni fa ero in B, ora gioco coi migliori attaccanti in A"
- 19:44 Parma, Corvi: "Carichi per l'Inter, sarà bella e tosta. Ammiro Sommer per..."
- 19:31 Abodi: "Commissariamento FIGC soluzione individuata dal CONI"
- 19:17 Gioia per Taho: Maran lo convoca per la Nazionale maggiore albanese
- 19:03 Mancini: "Felice per Malagò commissario. Era la soluzione migliore per tutti"
- 18:50 Nuovo stadio di Inter e Milan. Il progetto definitivo, il cantiere e le tempistiche: i dettagli
- 18:36 Le origini, l'esperienza nerazzurra e la parata di Abbiati: l'Inter ricorda Kallon nel giorno del suo compleanno
- 18:22 BASTONI bene nella DIFESA a 4, CONSIGLI per il FUTURO? L'INTER, il 3-5-2 e l'INCOGNITA DIMARCO
- 18:08 Napoli, Allegri perde Vergara: lesione al soleo destro. I tempi di recupero
- 17:54 Esposito come Toni e Vieri? Il paragone tra età e numeri è tutto per Pio
- 17:40 San Siro a Inter e Milan, la vicesindaca di Milano: "Il Comune ha lavorato nel rispetto delle regole"
- 17:26 Messi e l'ultima con l'Argentina: "Lascio in pace, ho dato tutto. Grazie per avermi amato"
- 17:13 Buonfiglio: "Malagò vittima, io e lui siamo per il rispetto delle regole". E sulla Lega Serie A...
- 16:59 L'U21 vola agli Europei, Malagò: "Stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”
- 16:44 Zanetti: "La cosa che mi manca di più del calcio? Gli allenamenti"
- 16:30 Sucic e le parole di Boban: cosa c'è di vero e cosa è fuori luogo
- 16:16 Udinese, Alaba: "Non farò i nomi dei club italiani che mi hanno cercato in passato"
- 16:02 Diouf: "Da terzino sinistro mi sento sempre meglio. Il gol subito? Vi spiego"
- 15:48 Inter-Parma, Thuram-Bonny possibile coppia d'attacco titolare
- 15:30 CF - San Siro, il Tar boccia i cinque ricorsi contro la vendita a Inter e Milan
- 15:20 Di Marzio: "L'arrivo all'Inter di Ronaldo ha cambiato l'era del calcio in Italia"
- 15:06 Malagò: "Elezioni presidente FIGC, la prima data fattibile è il 14 dicembre"
- 14:53 Con il 3-1 alla Turchia l'Italia raggiunge un altro obiettivo
- 14:39 Mancini 2.0, il minutaggio offre spunti: Bastoni colonna, Esposito riferimento
- 14:25 Qui Parma - Verso l'Inter, Gilardino pensa a Ndiaye titolare nella difesa a tre
- 14:11 L'agente di Esposito: "Essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta"
- 13:57 Scenario a sorpresa: il Milan valuta Sebastiano Esposito
- 13:43 Pandev: "Alla Lazio stavo benissimo, volevo rimanere. Poi Lotito..."
- 13:31 Chivu: "Mi sento ancora un apprendista, è il mio modo di fare le cose"
- 13:22 Malagò nominato commissario FIGC: la Giunta del Coni approva all'unanimità