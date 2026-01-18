La UEFA ha reso note le attività della vigilia di Arsenal-Inter, sfida in programma martedì 20 gennaio alle ore 21 a San Siro e valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. Cristian Chivu e un giocatore nerazzurro parleranno in conferenza stampa ad Appiano Gentile lunedì alle 14, mentre l'allenamento è fissato in mattinata alle 11.30.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 19 gennaio.

11:00 ora locale (12:00 ora italiana) - Allenamento Arsenal | Sobha Realty Training Centre, London Colney

11:30 - Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

14:00 - Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

19:00 - Conferenza stampa ufficiale Arsenal | Stadio San Siro, Milano