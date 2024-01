Dopo le esclusioni dalla lista dei convocati nelle ultime due gare del 2023 del Bruges, Tajon Buchanan non partirà con la squadra nemmeno alla volta di Marbella, dove dal 4 all'11 gennaio si terrà il ritiro invernale dei belgi per preparare la seconda parte della stagione. Ronny Deila, tecnico dei Blauw-Zwart, non ha inserito il nome del laterale canadese, promesso sposo dell'Inter, nel gruppo dei 29 per lo stage in terra spagnola. Un ulteriore indizio del suo imminente arrivo a Milano, previsto per la giornata di domani.

Dirección: Marbella. 🇪🇸



Ontdek hier welke spelers morgen meereizen naar Spanje! ️ #MisiónMarbella — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2024

