"Tra Brozovic nel suo prime e questo Calhanoglu non c'è partita. Però non avrei mai pensato che Calha, un giocatore nato trequartista, si sarebbe messo a disposizione per la squadra a questo livello". Lo ha detto Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, nel corso dell'ultima puntata di 'Croquetas' in onda su DAZN.

Calhanoglu ORA o Brozovic PRIME❓



La nuova puntata di Croquetas "Cosa sta cucinando quel demone di Simone Inzaghi?" con @GuarroPas è disponibile su YouTube, sull'app di #DAZN e sulle principali piattaforme di streaming pic.twitter.com/GLV8pYN185 — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 11, 2023

