Adriano Bonaiuti, ex preparatore dei portieri dell'Inter, racconta a Tuttosport la personale esperienza al fianco di Luciano Spalletti. "Ero già alla Pinetina dal 2013 e vi dico che tornare in Champions League, in quell’ambiente, non era facile. Proprio per niente. Anche in quel caso, lui seppe trovare il dialogo giusto coi giocatori. Aveva imposto delle regole e anche nelle turbolenze ha saputo essere coerente: il gruppo gli ha riconosciuto questa qualità".

In particolare è balzato agli onori delle cronache il rapporto con Icardi. "Luciano era stato molto diretto con Mauro. Lui le cose le dice, non c’è bisogno di fare tanti discorsi. O dentro o fuori - dice ancora Bonaiuti -. Non ha paura delle conseguenze, rischia anche in maniera estrema, ma se è convinto di una cosa lo fa solo per il bene dello spogliatoio. Senza simpatie o antipatie: Icardi sapeva che certe esternazioni pubbliche, anche non direttamente sue, potevano portare a dei cambiamenti del suo status. Ritengo che Spalletti abbia dato tanto all’Inter: è stato uno dei migliori allenatori degli ultimi anni lì, il tempo ha reso onore al suo lavoro".