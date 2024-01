Il Milan vince abbastanza agevolmente in casa dell'Empoli, ma il 3-0 finale non protegge la formazione di Stefano Pioli dalle polemiche per la direzione di Federico La Penna. Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, intervenuto in conferenza stampa si è scagliato in particolare con il VAR per la concessione del calcio di rigore al Milan per un tocco con un dito di Youssuf Maleh apparso ai più impercettibile: "È una schifezza, un polpastrello decide. C’è una regola che dice 'volontario sì' o 'no', così invece si parla solo di questo cazzo di VAR, finiamola".

