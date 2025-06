Dopo l'addio di Simone Inzaghi, anche Massimiliano Farris saluta l'Inter. Il vice allenatore del tecnico piacentino - come raccolto da TMW - nel pomeriggio di oggi si è presentato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per risolvere il proprio contratto. Farris era stato in panchina a Como nell'ultima giornata di campionato per la squalifica dell'attuale allenatore dell'Al Hilal.

