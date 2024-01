Dopo le parole rilasciate al canale ufficiale del Siviglia, Lucien Agoumé risponde anche ai giornalisti presenti in conferenza stampa per la presentazione ufficiale come nuovo giocatore degli andalusi. Il giocatore arrivato dall'Inter ha confermato che anche il Marsiglia era sulle sue tracce: "Sì, l'Olympique Marsiglia era interessato a me, ma con Víctor Orta parlavamo da molto tempo e prendere questa decisione è stato più facile. Venire qui è stata la cosa migliore".

Il Siviglia è alle prese con un momento complicato in campionato, ma Agoumé ostenta fiducia: "Anche se la situazione attuale non è delle più belle, è un club grande e molto importante. Nonostante gli ultimi risultati non lo dimostrino, ma se lavoriamo bene possiamo risalire in classifica e fare ottimi risultati perché abbiamo una squadra forte e solo il lavoro può cambiare le cose".

