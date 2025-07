Non è affatto scritto il futuro dell'attaccante classe 2004 David Stückler, di proprietà della Cremonese, e molto ambito dall'Inter per l'U-23 della prossima stagione guidata da Stefano Vecchi. Secondo quanto riportano i colleghi di Trivenetogoal, i dialoghi tra la dirigenza interista e quella grigiorossa sono stati intensi, ma non si è ancora arrivati al rush finale della trattativa. Resta aperta la pista Vicenza. In questo senso la Cremonese sta valutando quale sia il miglior percorso per il giocatore, che nella scorsa stagione ha brillato con la maglia della Giana Erminio, realizzando 13 gol e 2 assist in 34 partite.