Daniele Adani parla alla Domenica Sportiva della situazione delle tre più accreditate contendenti per lo scudetto. Partendo dall'Inter capolista. "Lo ribadisco: l'Inter ha due squadre. I soldi spesi nel mercato estivo sono andati per la maggior parte per il portiere di riserva e ha salvato la partita col Genoa - afferma - Una partita brutta, sporca, in cui l'Inter ha cercato di vincere contro un Genoa che sta bene, allenato bene. Ha vinto coi campioni, perché Lautaro anche in un momento in cui la squadra segna meno, è meno dominante, però fa la giocata e la capitalizza. Poi i campioni dell'Inter sono veramente tanti. Napoli-Inter? Il Maradona è un tempio sacro e serve al Napoli. L'Inter è esperta, ma quel pubblico può mettere un altro uomo in soccorso di Conte che ha qualche deficit".

Il Napoli, secondo Adani, ha una grande colpa. "Non abbiamo approfondito a dovere l'importanza di Kvaratskhelia. Nessuno pensa che sia quello di due anni fa, ma è il migliore della rosa. Se perdi il migliore devi sostituirlo. Altrimenti se ti si infortuna il suo sostituto, Neres, devi cambiare sistema di gioco. Cambia il progetto".

"Per me Gasperini equivale al Vangelo. Lookman viene all'Atalanta e al di là delle virgole in conferenza, come tanti altri deve tantissimo a Gasperini. E' sempre stato promettente ma aveva fatto poco o niente. Diventa un giocatore da 70 milioni grazie a Gasperini, così come una sessantina di giocatori in questi anni. Gasperini ha reso ordinario vedere l'Atalanta a 54 punti. Ci sarà un prima e un dopo Gasperini. Con rispetto per il lavoro dei Percassi, ma lo si deve a lui. Anche quest'anno l'Atalanta è a 59 gol, come l'Inter. Di cosa parliamo?".