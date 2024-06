Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Olè, Zamorano ha parlato anche del suo passato calcistico. "Il calcio mi ha lasciato grandi compagni di squadra e amici. Ne ho diversi. Hugo Rubio è uno. Javier Zanetti è un altro, le parole dell'ex attaccante dell'Inter.

"Qualche nemico? Dopo il calcio c'erano sempre strette di mano e la partita finiva lì. Forse Materazzi , abbiamo un aneddoto, perché quando ha debuttato lo ha fatto contro di me - ricorda Bam Bam -. Mi ha detto che la notte prima non aveva dormito perché doveva marcarmi, ma con me ha fatto un ottimo lavoro, mi colpiva ad ogni calcio, mi seguiva ovunque".