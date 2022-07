Dopo la stagione in Italia con la maglia dell'Inter Women, Macarena Portales è tornata in Spagna per difendere i colori del Valencia. Queste le sue prime parole da giocatrice dell'Equipo Che, rilasciate ai media ufficiali del club: "Sono molto contenta; in Italia è stata una bella esperienza, ma la Liga è cresciuta tanto perciò sono felice di tornare a casa, in un progetto come quello del Valencia. Penso che questo sia un club che sta crescendo e quello che vorrei è crescere con la squadra. Spero di dare il meglio di me. Sono molto felice di essere qui, il gruppo è giovane e quindi sarà bello vederne i miglioramenti. l'importante è che sia un gruppo unito, in modo che dia sempre il massimo anche nelle difficoltà, anche quando qualcuno commette un errore. Mi piace apprendere dall'esperienza di ognuna, dalla veterana alla giovanissima, c'è sempre un motivo per crescere, e questo rende grande una squadra. Spero sia un anno positivo per tutti, io sono pronta e non vedo l'ora di iniziare".