A pochi mesi dalla fine della sua avventura con la Feralpi Salò, Stefano Vecchi torna in pista ripartendo dalla Serie C. L'ex tecnico della Primavera dell'Inter è stato infatti scelto dal Vicenza per rimpiazzare Aimo Diana, esonerato dopo il pesante ko per 4-1 rimediato in casa del Trento. Vecchi ha sottoscritto col club biancorosso un contratto fino al 30 giugno 2025: domani mattina avverrà la presentazione presso lo stadio Romeo Menti.