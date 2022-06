Jens Odgaard, attaccante danese classe '99 transitato nell'Inter Primavera nella stagione 2017-18, è stato ceduto a titolo definitivo dal Sassuolo all’AZ Alkmaar. Lo ha comunicato il club neroverde attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. "La mia prima impressione è molto buona - ha dichiarato il giocatore dopo la firma -. Soprattutto in questo bellissimo stadio e con le migliori strutture del centro sportivo. L'AZ è un grande club in Olanda e quindi anche per me. Questo è un grande passo per me e nella giusta direzione. Non vedo l'ora di iniziare l'Eredivisie".