Presente anche lui alla festa di P&P Sport Management, Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport ripercorrendo le emozioni vissute in questa prima stagione con la maglia dell'Inter, coronata con la conquista di Scudetto e Coppa Italia: "Sono molto contento, è sttaa una bella stagione. Speriamo di continuare così, adesso mi riposerò un po'".

La sognavi così la tua prima stagione all'Inter? Cosa ti porti dietro?

"Dei bei momenti che sognavo da bambino. Sono molto contento e ho ancora più fame per il futuro".

Quanto è stato importante Cristian Chivu?

"Il mister è stato importante per farmi integrare nella squadra. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto".

Quanto è difficile mantenere la concentrazione quando lì davanti siete in quattro di livello altissimo lì davanti e farsi trovare sempre pronti come hai fatto tu?

"Sì, è difficile però fa parte del mestiere, il più bello che facciamo. Da una squadra come l'Inter ci si aspetta questo livello e questo spirito, lo abbiamo fatto ma si può fare ancora meglio".

Cosa ti aspetti per la prossima stagione? Magari il primo gol in Champions?

"Mi aspetto di fare quello che ho già fatto e anche qualcosa in più, proveremo a fare meglio".

Ripensi al momento in cui sei arrivato in Italia?

"Sì, poi penso alla strada che hai fatto ed è stata molto bella".

A Parma cercavi di regalare le maglie ai bambini, per dare loro un'emozione.

"Sono stato bambino anche io, ho avuto dei sogni anche io e anche degli idoli".

Chi era il tuo idolo?

"Ronaldo il Fenomeno, Didier Drogba... Quando vedevo un professionista lo guardavo con gli occhi sbarrati. Cerco di ridare quelle emozioni ai bambini, il cuore fa tutto il gioco".