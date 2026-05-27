Archiviato definitivamente Guglielmo Vicario, salutato Yann Sommer per fine contratto, promosso Pepo Martinez titolare, all'Inter non resta che trovare un vice affidabile e la questione portieri potrà definitivamente essere chiusa, quasi senza colpo ferire. Tutto fatto, quindi? Più o meno. Perché il mercato all'improvviso può riservare sorprese, piacevoli e deludenti, e costringerti a cambiare all'improvviso una strategia apparentemente solida. Magari non succederà, ma intanto secondo quanto appurato da FcInterNews.it all'Inter è stato proposto il prestito di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Liverpool, classe 2000, in passato un obiettivo proprio dei nerazzurri quando difendeva, e bene, la porta del Valencia.
ASPETTATIVE DISILLUSE
Tutto nasce dal rapporto oggi conflittuale tra l'estremo difensore di Tbilisi e Arne Slot, che ha posto il veto alla partenza di Alisson Becker perché lo considera titolare dei Reds anche nella prossima stagione. Con buona pace della Juventus che sperava di riportarlo in Italia. Mamardashvili, quando ha accettato l'offerta del Liverpool nell'estate 2024 (è rimasto in prestito in Spagna per una stagione), sperava di poter diventare titolare in tempi rapidi, invece nella stagione appena conclusa ha dovuto accontentarsi di un minutaggio scarso, solo quando il brasiliano era indisponibile o quando l'allenatore voleva premiarlo in partite poco impegnative. Nel complesso, per lui, appena 20 presenze, solo 3 concluse con un clean sheet. Adesso, con la conferma di Alisson da titolare, Mamardashvili vuole cambiare aria anche di fronte alla prospettiva di diventarlo tra un anno.
PRESTITO PER RIMANERE
Ovviamente il Liverpool non vuole perdere a titolo definitivo l'estremo difensore georgiano per il quale due anni fa ha investito 30 milioni di euro, quindi la soluzione sarebbe un prestito dove il ragazzo giocherebbe con continuità. In tal senso, l'entourage lo ha proposto in Italia, Inter compresa. Al contempo però il georgiano non vuole essere trattato come un pacco postale e chiede di andare in un club importante dove, qualora facesse bene, rimarrebbe a titolo definitivo per sua scelta e non tornerebbe più a Liverpool, proprio perché non è stato gestito come avrebbe voluto. Ecco, in questa situazione l'Inter sta riflettendo, non ha affatto chiuso la porta anche perché il 25enne di Tbilisi piace da tanto tempo a Piero Ausilio. Insomma, si fiuta l'opportunità di assicurarsi un portiere affidabile e futuribile inizialmente in prestito e poi si vedrà.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:42 Fabbian: "Da piccolo mi piaceva Del Piero. Guardavo Kakà e Ibrahimovic"
- 14:27 Paesi Bassi, la lista dei 26 per il Mondiale: Dumfries c'è, De Vrij no
- 14:25 Juventus, Cambiaso non è più blindato: ci pensa anche l'Inter
- 14:15 Telefoni roventi a Bergamo: Percassi prende tempo con l'Inter per Palestra
- 14:10 fcinSorpresa Inter, proposto Mamardashvili: la ricostruzione dei fatti
- 13:57 Omicidio Boiocchi, Ferdico: "Una delle chiavi fu... una maglia di Bastoni"
- 13:42 SM - Il punto sul mercato dell'Inter: dalla difesa ai rinnovi
- 13:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:25 Como o Real Madrid? Il futuro di Nico Paz è nelle mani di Mourinho
- 13:20 Albertini: "Milan quinto con una rosa inferiore solo all'Inter, è fallimento"
- 13:10 FcInterNews festeggia il 21esimo scudetto con Tacchettee: scopri la collezione dedicata
- 13:00 De Vrij, una visita prima di ricevere il sì o no Mondiale da Koeman
- 12:53 Paesi Bassi, oggi i convocati per i Mondiali. Per i tifosi De Vrij ce la farà
- 12:39 La Stampa - Sorpresa Inter: mossi i primi passi concreti per Bremer
- 12:35 Un difensore per il Barça: il Mundo Deportivo smentisce l'opzione Kiwior
- 12:29 Accordo Inter-Socios.com, Ricci: "I tifosi al centro del nostro mondo"
- 12:15 Inter e Socios.com premiano la fedeltà dei tifosi: rinnovata la partnership
- 12:07 Di Marzio: "Il DS Liverpool a Montecarlo: confronto con Ausilio per Jones"
- 12:00 videoESCLUSIVA PALESTRA: l'INTER col pensiero DUMFRIES, l'ATALANTA alza il tiro
- 11:55 La pace di Montecarlo: Ausilio e Lukaku si riconciliano al galà di Pastorello
- 11:50 AIA senza pace. Esposto dal presidente della sezione de L'Aquila: i motivi
- 11:35 Serie A, audience in aumento. De Siervo: "Merito del lavoro della Lega"
- 11:21 Footy Headlines conferma le maglie pre-match 2026/27
- 11:06 Inter, in 8 al Mondiale: tanti gli esclusi. Ma per Chivu è una 'buona' notizia
- 10:52 CdS - Serie A, audience e ricavi commerciali in aumento: i dati
- 10:38 Corsera - Topalovic, pochi minuti per lasciare il segno. Ma già con l'U23...
- 10:24 fcinPalestra-Inter, serve cautela. L'Atalanta continua a sparare alto
- 10:10 CdS - Zanetti oggi a Reggio Calabria per l'ennesimo premio
- 09:56 TS - Thuram batte l'Inter con il post omaggio a Kobe: i risultati
- 09:42 CdS - Gila-Lazio, rischio braccio di ferro: può andare a scadenza
- 09:26 GdS - Nico Paz, nuovo accordo tra Como e Real Madrid?
- 09:12 TS - Tarantino-Inter, ieri la firma: cos'è successo con la Roma
- 08:58 CdS - Supercoppa ad agosto? C'è un ostacolo. Più sedi in corsa
- 08:44 CdS - De Vrij-Inter, situazione in stand by: la posizione del giocatore
- 08:30 TS - Mourinho vuole Bastoni: l'Inter chiede un top in cambio?
- 08:20 CdS - Chivu, idee chiare: i primi obiettivi sul mercato
- 08:10 GdS - Rinnovo Mkhitaryan, i termini dell'accordo. Fondamentale Chivu
- 08:00 GdS - Chivu, quanti obiettivi l'anno prossimo. Inter con un gran vantaggio
- 00:00 Palestra come Bastoni e Barella
- 23:56 Carnevali a SI: "Niente per Muharemovic, né con l'Inter né con altri"
- 23:45 Topalovic non convocato dalla Slovenia, la Bosnia ora torna a sperare
- 23:30 Bonny: "All'Inter ho vissuto una stagione che sognavo da bambino"
- 23:14 Lazaro: "Rimpianti per la parentesi all'Inter? Sì e no. Adesso voglio..."
- 23:01 Nani: "Con Ausilio parliamo di calciatori, ma mai abbiamo parlato di Solet"
- 22:54 Sabatini: "Quando affidi un club a un fondo, è inevitabile fare disastri"
- 22:39 Panchine girevoli nelle minors interiste: Vecchi e Carbone in bilico, le idee
- 22:25 Julian Alvarez: "Io e Lautaro in competizione, ma per me è un piacere"
- 22:12 Lukaku: "L'Inter ha davvero meritato lo Scudetto, è stata più forte"
- 21:58 videoPastorello: "Acerbi di nuovo con Inzaghi? Tutto può essere"
- 21:43 Pisacane: "Palestra sin qui ha espresso il 60% del suo potenziale"
- 21:28 Pastorello: "De Vrij, Inter nel cuore. Ma dopo 12 anni che gioca in Italia..."
- 21:18 Carnevali a Sky: "Forse per Muharemovic può esserci qualcosa all'estero"
- 21:03 videoSensi: "Felice per il Double dell'Inter. Chivu? Me l'aspettavo"
- 20:46 Scarpa d'Oro, Kane bissa il trionfo del 2024. Lautaro solo 14esimo
- 20:32 videoLukaku: "PSG-Arsenal, spero in una bella finale. Italia, che peccato"
- 20:18 videoCarnevali: "Muharemovic? Per ora nessuna trattativa con l'Inter"
- 20:09 UFFICIALE - Roma, non solo il riscatto di Malen: c'è il rinnovo di Hermoso
- 19:55 Zenga, amore nerazzurro senza fine: "L'Inter è stata la mia vita"
- 19:40 Ausilio a Montecarlo, Nani: "Se spingerà qui per Solet? Glielo chiedo"
- 19:28 Sky - Mkhitaryan dice sì all'Inter: l'armeno rinnoverà con il club nerazzurro
- 19:21 A Bola - Il Barcellona molla Bastoni: adesso il primo obiettivo è Kiwior
- 19:15 fcinDe Vrij, ora la testa al Mondiale. Rinnovo? Ancora nessuna offerta
- 19:03 UFFICIALE - Inter Women, è il momento dei saluti: lasciano in tre
- 18:53 Chivu è certo: "Lautaro scriverà ancora a lungo la storia dell'Inter"
- 18:42 Bergomi: "Dimarco regista sulla fascia. Ai miei tempi c'era Brehme"
- 18:27 L'Inter studia il futuro di Mancuso: le due opzioni. C'è una soluzione interna
- 18:14 UFFICIALE - La Roma riscatta Malen: all'Aston Villa 25 milioni
- 17:45 Il Como mette nel mirino Sebastiano Esposito. L'Inter osserva interessata
- 17:30 videoALL-IN PALESTRA? Ecco COME STANNO le COSE. ADDIO NICO PAZ, c'è la DECISIONE: FABREGAS aveva ragione
- 17:10 Como, Suwarso: "Su Nico Paz sapremo a giugno. Non siamo il Real"