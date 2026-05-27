Archiviato definitivamente Guglielmo Vicario, salutato Yann Sommer per fine contratto, promosso Pepo Martinez titolare, all'Inter non resta che trovare un vice affidabile e la questione portieri potrà definitivamente essere chiusa, quasi senza colpo ferire. Tutto fatto, quindi? Più o meno. Perché il mercato all'improvviso può riservare sorprese, piacevoli e deludenti, e costringerti a cambiare all'improvviso una strategia apparentemente solida. Magari non succederà, ma intanto secondo quanto appurato da FcInterNews.it all'Inter è stato proposto il prestito di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Liverpool, classe 2000, in passato un obiettivo proprio dei nerazzurri quando difendeva, e bene, la porta del Valencia.

ASPETTATIVE DISILLUSE

Tutto nasce dal rapporto oggi conflittuale tra l'estremo difensore di Tbilisi e Arne Slot, che ha posto il veto alla partenza di Alisson Becker perché lo considera titolare dei Reds anche nella prossima stagione. Con buona pace della Juventus che sperava di riportarlo in Italia. Mamardashvili, quando ha accettato l'offerta del Liverpool nell'estate 2024 (è rimasto in prestito in Spagna per una stagione), sperava di poter diventare titolare in tempi rapidi, invece nella stagione appena conclusa ha dovuto accontentarsi di un minutaggio scarso, solo quando il brasiliano era indisponibile o quando l'allenatore voleva premiarlo in partite poco impegnative. Nel complesso, per lui, appena 20 presenze, solo 3 concluse con un clean sheet. Adesso, con la conferma di Alisson da titolare, Mamardashvili vuole cambiare aria anche di fronte alla prospettiva di diventarlo tra un anno.

PRESTITO PER RIMANERE

Ovviamente il Liverpool non vuole perdere a titolo definitivo l'estremo difensore georgiano per il quale due anni fa ha investito 30 milioni di euro, quindi la soluzione sarebbe un prestito dove il ragazzo giocherebbe con continuità. In tal senso, l'entourage lo ha proposto in Italia, Inter compresa. Al contempo però il georgiano non vuole essere trattato come un pacco postale e chiede di andare in un club importante dove, qualora facesse bene, rimarrebbe a titolo definitivo per sua scelta e non tornerebbe più a Liverpool, proprio perché non è stato gestito come avrebbe voluto. Ecco, in questa situazione l'Inter sta riflettendo, non ha affatto chiuso la porta anche perché il 25enne di Tbilisi piace da tanto tempo a Piero Ausilio. Insomma, si fiuta l'opportunità di assicurarsi un portiere affidabile e futuribile inizialmente in prestito e poi si vedrà.