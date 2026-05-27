Cautela. Esattamente quella che serve sul fronte Marco Palestra per l'Inter. Che l'esterno classe 2005 piaccia ai nerazzurri non è più un mistero. Non lo è neanche la strategia dell'Atalanta, che i suoi giocatori se li fa pagare sempre bene e non è così malleabile in serie di trattativa (si pensi all'estate scorsa con Ademola Lookman). Per questo prima di entrare davvero nel vivo dell'operazione Palestra servirà ancora tempo.

PER ORA A POSTO COSì

Ad oggi gli orobici continuano a valutarlo 50 milioni ma soprattutto non hanno fretta né necessità di cederlo. È noto da tempo che a Bergamo prevedono sempre una partenza 'pesante' e in questa sessione di mercato toccherà a Ederson, destinato al Manchester United per oltre 50 milioni di euro bonus compresi. Ergo, pur non avendo particolari urgenze, l'Atalanta sistemerà serenamente il proprio bilancio, magari entro il 30 giugno, realizzando una cospicua plusvalenza.

FARSI TROVARE PREPARATI

Questo non esclude che possa esserci un'altra ricca cessione, ma non nel breve periodo. Anzi, forse bisognerà attendere agosto, come da tradizione in casa atalantina per le partenze più 'ragionate'. Nel mentre, in Viale della Liberazione continueranno a lavorare sull'esterno di Buccinasco, consapevoli che a luglio un club di un certo blasone potrebbe pagare la clausola da 25 milioni di euro per Denzel Dumfries. Meglio farsi trovare preparati.

Se Palestra in campo va veloce, per portarlo all'Inter servirà cautela.