Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è stato l'ospite speciale della nuova puntata del podcast 'Sky Calcio Unplugged'. Dove ha parlato, ovviamente, della crescita esponenziale di Marco Palestra, il terzino diventato oggetto del desiderio dell'Inter. Pisacane ne esalta in primo luogo delle doti umane: "Marco è un ragazzo tenero, dolce, speciale per certi versi nella vita privata mentre nel campo è speciale per altre caratteristiche. Sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation mettendogli determinate caratteristiche. Poi è bello come il sole; anche quando fa una corsa normalissima sembra un leopardo, una pantera. Avevo visto questo strapotere fisico già quando ero alla Primavera, arrivava dal tratto alto al tratto basso con una facilità di corsa disarmante. Quando Guido Angelozzi me ne ha parlato, ho dato subito il mio benestare anche perché coincideva col progetto che volevamo portare avanti. Era arrivato per giocare soprattutto a sinistra e non si aspettava di giocare così tanto, specie a destra. Ha giocato al Maradona col Napoli con una personalità incredibile, poi lo faccio subentrare col Parma e lui propizia il gol del 2-0. Poi l'ho messo dentro col Lecce e da lì le ha fatte tutte per 7-8 mesi, Nazionale compresa".

Il bello di Palestra deve ancora venire



Pisacane esprime poi una certezza: "Per me non ha ancora espresso il suo potenziale, per me, non voglio esagerare, ha tirato fuori il 60%-70%. Deve metterci ancora un po' di comprensione del gioco, ha provato ad applicare quelle che sono state le mie richieste tra smarcamenti e cambi di direzione, però c'è bisogno di tempo. Quando è entrato col Milan ci ha permesso di ribaltare l'azione con una gamba importante".