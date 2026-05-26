Dopo l'uscita di scena dai playoff Scudetto per mano del Cesena, con annesso contorno di polemiche e in più la squalifica di otto giornate per il portiere Alain Taho, è momento di riflessione in casa Inter per la panchina della formazione Under 20. Benito Carbone, secondo il magazine Sprint e Sport, sarebbe in uscita dopo appena una stagione e il club nerazzurro sarebbe pronto a pescare all'esterno per il suo sostituto: il nome che circola è quello di Giacomo Gattuso. L'allenatore comasco, 58 anni, tornerebbe in pista dopo l'esonero nel marzo scorso al Novara in Serie C. Il suo identikit sarebbe quello individuato direttamente da Fulvio Pea, nuovo supervisore delle giovanili interiste.

Apprendistato finito, si scalda Handanovic



Sarebbe invece stato individuato in casa il potenziale erede di Stefano Vecchi per la panchina dell'Under 23: nel caso in cui il tecnico bergamasco dovesse cedere alle lusinghe dei vari club di Serie C che lo stanno corteggiando, la panchina della seconda squadra potrebbe essere affidata a Samir Handanovic, che dopo due stagioni alla guida dell'Under 17 si sentirebbe pronto per il grande salto.