A meno di un mese dal Mondiale c'è grande attesa per l'Argentina campione in carica. E nell'Albiceleste c'è grande attesa per Julian Alvarez, attaccante dell'Atletico Madrid che come al solito si contenderà con Lautaro Martinez un posto accanto a Leo Messi. Anche di questo il Ragno ha parlato nel corso di un'intervista al canale ufficiale della UEFA: “Competiamo e condividiamo il campo con Lautaro, ma è un piacere - ha esordito, riferendosi alla competizione per il suo posto con l'attaccante e capitano dell'Inter -. Penso che quando abbiamo giocato insieme abbiamo fatto molto bene, e quando tocca a uno di noi o all'altro, l'importante è che vogliamo il meglio per la squadra”, ha aggiunto.

"Anche la competizione interna fa crescere gli altri, li rende migliori ogni giorno. È sempre stato così in tutti i team: quando c'è una competizione interna così forte e sana, tutti migliorano e crescono, e questa è la cosa più importante" , ha aggiunto Alvarez.