Radja Nainggolan ritrova Daniele De Rossi. Il centrocampista ex Inter, dopo la parentesi chiusa amaramente all'Anversa, è infatti ufficialmente un nuovo giocatore della Spal. Per annunciare l'arrivo del belga, il club ferrarese ha utilizzato una simpatica animazione social ispirata al popolare gioco Fruit Ninja, in omaggio al suo soprannome. Nainggolan, che avrà la maglia numero 44, ha firmato per sei mesi con rinnovo automatico per la stagione sportiva 2023/2024 all’avverarsi di determinate condizioni.