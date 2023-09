Dalbert è un nuovo giocatore dell'Internacional di Porto Alegre, ora è ufficiale. Il terzino brasiliano, svincolato dopo l'esperienza in Italia tra Inter, Fiorentina e Cagliari, ha firmato con il club brasiliano un contratto valido fino al termine della stagione sudamericana, il 31 dicembre 2023. Classe 1993, ha totalizzato 26 presenze in nerazzurro tra il 2017 e il 2019, trovando anche un gol in Coppa Italia.

Com contrato até dezembro de 2023, Dalbert fez carreira na Europa e chega para reforçar o Clube do Povo.



Luca Pesenti