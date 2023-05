Souvenir speciale per Marco Materazzi. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, in queste ore in vacanza a Napoli, ha acquistato la statuina che ritrae l'ormai celebre testata ricevuta da Zinedine Zidane nella finale dei Mondiali del 2006. "Una bella visita tanto gradita del campione del mondo Marco Materazzi insieme alla famiglia. Un corno portafortuna per lui è la famosa testata di Zidane a Materazzi" ha scritto su Instagram l'autore dell'opera in terracotta, l'artigiano Genny Di Virgilio.