Igor Shalimov, ex calciatore russo visto in Italia con le maglie di Inter, Bologna, Napoli, Udinese e Foggia, ha commentato l'arrivo allo Spartak Mosca di Dejan Stankovic, ufficializzato ieri come nuovo allenatore dei moscoviti: "Visto il suo background calcistico, la cosa positiva è che nessuno oserebbe dire: 'Che razza di clown verrà da noi?'. Stankovic ha cinque Scudetti con l'Inter, uno Scudetto con la Lazio e la Champions League. È stato un grande giocatore e dal punto di vista calcistico questo è importante per avere autorità davanti ai calciatori, perché ci sono allenatori che non hanno giocato a calcio".

Shalimov prosegue: "Ha lavorato con José Mourinho e Roberto Mancini, su di lui come giocatore non ci possono essere dubbi. Da allenatore ha vinto il campionato con la Stella Rossa. In più questa è la prima scelta di un nuovo direttore sportivo, vedremo il suo lavoro. Dicono che abbia una mentalità vincente, probabilmente vedremo una sorta di calcio offensivo e di dominio in campo”.