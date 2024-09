Primo faccia a faccia col suo più recente passato da vivere a distanza per Alexis Sanchez. Il cileno, tornato a Udine dopo l'addio pronunciato all'Inter a fine della stagione scorsa, è uno dei grandi assenti nel match di questo pomeriggio al Bluenergy Stadium nel primo scontro contro la sua ex Inter. Più che contribuire alla causa della sua Udinese, Sanchez al momento può soltanto limitarsi a sostenerla dalla tribuna per via del problema fisico che lo ha mandato ai box per tutto questo inizio stagionale, che non ha ancora visto l'esordio del Niño Maravilla.

In attesa, un po' sofferente oggi più che mai, del ritorno in campo, il sudamericano manda segnali di forza a suon di social: "Ciò che non ti uccide, ti fortifica" si legge in una storia pubblicata da Sanchez su Instagram, dove il cileno posta una foto di Goku, celebre personaggio di Dragon Ball, intento a rigenerarsi all'interno della Medical Machine, una macchina che aiuta, appunto, a rigenerare il corpo dalle ferite più velocemente.