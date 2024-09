L'Inter festeggia il compleanno di Ronaldo nel giorno del Derby di Milano. "Un giocatore che ha segnato un'intera generazione di tifosi interisti, un fuoriclasse assoluto, un Fenomeno - scrive il club nerazzurro nella nota dedicata al brasiliano -. Ronaldo compie oggi 48 anni".

Poi un salto indietro nel tempio: "Era l'estate del 1997 quando il brasiliano divenne un calciatore dell'Inter. In 99 presenze ha messo a segno 59 reti entrando per sempre nel cuore dei supporters che hanno potuto apprezzare le sue immaginifiche giocate. La partita che lo ha fatto entrare nell'olimpo nerazzurro è stata la finale di Coppa Uefa 1998 contro la Lazio, dove Ronaldo ha ribaltato ogni logica calcistica dando spettacolo con le sue giocate e con un gol diventato iconico. Una delle tante prodezze che gli ha permesso di diventare il primo attaccante ad entrare nella Hall of Fame dell’Inter. Oggi Ronaldo compie 48 anni e riceve gli auguri da parte del Club e di tutti i tifosi".