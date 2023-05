José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia: "Risultato ingiusto, ho vinto cinque finali, questa l'ho persa, ma sono orgoglioso della stagione. Futuro? Lunedì vado in vacanza. Io devo lottare per questi ragazzi, non posso dire oggettivamente che rimarrò"