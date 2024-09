Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e ora consigliere dell'Olympique Marsiglia, intervistato dal quotidiano Il Foglio ha espresso perplessità sulla scelta di Antonio Conte di accettare la panchina del Napoli: "Secondo me ha preso un rischio grossissimo, non l’avrei mai fatto. So che Antonio non può vivere senza calcio. Ma conoscendolo bene so anche quello che pretende da una società e dai giocatori. Sarà difficile portare avanti il suo progetto a Napoli. Se ci riuscirà, sarà un miracolo. Faccio fatica a pensarlo, ma glielo auguro, uno come lui potrebbe pure farcela