Un braccio che fa forza alla prestazione di squadra. Ha scelto questa emoticon Ivan Perisic per certificare ancora una volta la propria vicinanza ai colori nerazzurri dopo la conquista della Coppa Italia dopo aver battuto la Fiorentina in finale. Il croato era presente nell'euroderby di ritorno, questa sera ha guardato la sfida in tv festeggiando il trofeo con la pubblicazione di una story su Instagram. Ennesima manifestazione di vicinanza di una pedina sempre molto vicina ai cuori nerazzurri.