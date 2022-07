In panchina senza mai scendere in campo nei 90 minuti dell'amichevole odierna fra Tottenham e Siviglia, terminata con il punteggio di 1-1 (56' Kane, 64' Rakitic), Ivan Perisic ha dovuto rimandare ancora una volta l'esordio in maglia Spurs. A spiegarne il motivo ci ha pensato anche stavolta Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa in Corea del Sud, sede della tournée pre-season del club londinese: "Ivan ha cominciato a lavorare con noi, ma con lui bisogna andare passo dopo passo, perché il problema fisico che ha avuto è stato un infortunio serio. Ma è positivo che abbia già iniziato a lavorare con noi. Penso che quando saremo rientrati a Londra - ha aggiunto il tecnico - potrà svolgere sedute di allenamento regolari insieme alla squadra".