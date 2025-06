Il futuro di Gaetano Oristanio potrebbe essere in Salento. L'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Lecce, infatti, potrebbe portare in giallorosso uno dei suoi pupilli nell’ultima annata a Venezia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'ex Inter potrebbe quindi proseguire la sua carriera in Serie A nonostante la retrocessione dei Lagunari.