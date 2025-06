Daniele Padelli non si ferma. L'ex portiere dell'Inter ha rinnovato con l'Udinese per un'altra stagione. Ecco la nota ufficiale diffusa dai friulani: "Il club è entusiasta di proseguire per un ulteriore stagione con Daniele, un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio che, con la sua cultura del lavoro ed esperienza, ha sempre trasmesso valori e senso di appartenenza a tutti i compagni", si legge sul sito dei bianconeri in merito al nuovo accordo del portiere di 39 anni.

L'esperto Padelli, che era già passato dall'Udinese dal 2011 al 2013, si trova a Udine ormai dal 2021. In tutto, considerando entrambe le avventure con la maglia dei friulani, le sue presenze sono state 18 con 27 gol subiti.